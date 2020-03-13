سيول تشهد زيادة في عدد الحالات المصابة الوافدة من الخارج

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ما زالت حكومة سيول في حالة تأهب حيث تم الإبلاغ عن عدد متزايد من الإصابات الوافدة من الخارج في العاصمة.ووفقًا لمسؤولي البلدية، فقد وصل من الخارج ستة أشخاص ثبتت إصابتهم بالمرض المعدي يومي الثلاثاء والأربعاء، ويمثلون أكثر من نصف الحالات الجديدة في المدينة خلال فترة يومين.وكان من بينهم زوجان يعيشان في منطقة "دونغ جاك"، وقد عادا من رحلة إلى إسبانيا يوم الأحد. وفي غضون يومين ظهرت عليهم الأعراض وعزلا أنفسهما في المنزل قبل الخضوع للفحص.كما تم تشخيص طالبة جامعية في منطقة "يونغ دونغ بو" بعد عودتها من برنامج للتبادل في هولندا، وتبينت إصابة شاب في العشرينيات في منطقة "مابو" بعد سفره إلى فرنسا، وتأكدت إصابة فتاة في العشرينيات في منطقة "سونغ با" بعد وصولها من المملكة المتحدة.