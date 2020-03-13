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المحلية

سيول تشهد زيادة في عدد الحالات المصابة الوافدة من الخارج

Write: 2020-03-19 10:33:04Update: 2020-03-19 11:06:24

سيول تشهد زيادة في عدد الحالات المصابة الوافدة من الخارج

Photo : YONHAP News

ما زالت حكومة سيول في حالة تأهب حيث تم الإبلاغ عن عدد متزايد من الإصابات الوافدة من الخارج في العاصمة.
ووفقًا لمسؤولي البلدية، فقد وصل من الخارج ستة أشخاص ثبتت إصابتهم بالمرض المعدي يومي الثلاثاء والأربعاء، ويمثلون أكثر من نصف الحالات الجديدة في المدينة خلال فترة يومين.
وكان من بينهم زوجان يعيشان في منطقة "دونغ جاك"، وقد عادا من رحلة إلى إسبانيا يوم الأحد. وفي غضون يومين ظهرت عليهم الأعراض وعزلا أنفسهما في المنزل قبل الخضوع للفحص.
كما تم تشخيص طالبة جامعية في منطقة "يونغ دونغ بو" بعد عودتها من برنامج للتبادل في هولندا، وتبينت إصابة شاب في العشرينيات في منطقة "مابو" بعد سفره إلى فرنسا، وتأكدت إصابة فتاة في العشرينيات في منطقة "سونغ با" بعد وصولها من المملكة المتحدة.
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