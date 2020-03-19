طائرة خاصة تقوم بإجلاء 80 من الكوريين الجنوبيين من إيران

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غادرت رحلة جوية خاصة مطار دبي وهي تقل المواطنين الكوريين الذين تم إجلاؤهم من إيران اليوم الخميس، متجهة إلى كوريا الجنوبية.وأقلعت الرحلة في حوالي الساعة 8 صباحًا وعلى متنها 80 شخصًا، ومن المتوقع أن تصل إلى مطار إنتشون الدولي حوالي الساعة 4:30 عصرًا.وسيتم اختبار إصابة الركاب بفيروس كورونا-19 في منشأة حكومية في "سيونغ نام" في مقاطعة "كيونغ كي"، وسيتم نقل المصابين إلى المستشفيات، في حين سيخضع الباقون للحجر الذاتي.وبسبب العقوبات الأمريكية على إيران، لا تستطيع الطائرات التي ترفع علم كوريا الجنوبية دخول البلاد، ولذلك كان على المواطنين الكوريين السفر من طهران إلى دبي باستخدام الخطوط الجوية الإيرانية.وقد تم التخطيط لإرسال الرحلة في الأسبوع الماضي، لكنها تأجلت بسبب تأجيل المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين.وما زال هناك نحو 100 كوري جنوبي في إيران.