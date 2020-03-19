كوريا الجنوبية تطبق إجراءات الدخول الخاصة لجميع الركاب القادمين

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بدأت كوريا الجنوبية اليوم الخميس تطبيق إجراءات الدخول الخاصة للمسافرين القادمين من جميع البلدان، لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.وقد كان يتم سابقًا تطبيق إجراءات الدخول الخاصة للقادمين من الصين واليابان وإيران وأوروبا وبعض المناطق الأخرى التي تعاني من تفشي الفيروس.ويجب الآن على جميع الأفراد الوافدين إلى البلاد الخضوع للإجراءات المشددة عند الوصول، بما في ذلك اختبارات قياس درجة الحرارة وملء الاستبيانات الصحية. وسيتم تطبيق الإجراءات على الكوريين أيضًا.وأوضحت الحكومة أنها قررت توسيع إجراءات الدخول الخاصة بعد تزايد عدد الحالات المصابة بالفيروس التي دخلت إلى البلاد مؤخرًا.ويجب على جميع الأفراد الذين يصلون إلى كوريا الجنوبية إبلاغ مسؤولي الهجرة إذا كانوا يعانون من أي أعراض تشبه أعراض الفيروس، كالسعال والحمى. كما يجب عليهم تنزيل برنامج على الهواتف الذكية لمراقبة حالاتهم الصحية والإبلاغ عنها.