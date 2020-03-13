العمر المتوقع في كوريا الشمالية 71.6 عاما

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تبين أن معدل الأعمار المتوقعة في كوريا الشمالية بلغ 71.6 عام هذا العام، حيث كان العمر المتوقع للسيدات 75.6 عام، وللرجال و67.7 عام، ليكون معدل السيدات أطول من معدل الرجال بـ7.9 عام.ووفقا لما جاء في كتاب "حقائق العالم " لوكالة الاستخبارات الأمريكية، بلغ عدد السكان في كوريا الشمالية 25 مليونا و643 ألفا و466 نسمة هذا العام. وبلغت نسبة عدد السكان من الفئة العمرية ما بين 25 عاما و54 عاما 44%، لتصبح هذه الفئة أكثر الفئات من حيث عدد السكان هناك. كما بلغت نسبة الفئة العمرية 14 عاما فأقل 20.47 %، بينما بلغت نسبة الفئة العمرية بين 15 عاما و24 عاما 14.68 %. وبلغت نسبة الفئة العمرية بين 55 عاما و64 عاما 11.2 %، بينما بلغت الفئة العمرية 65 عاما فأكثر 9.65%.إذا تجاوزت نسبة الفئة العمرية الأخيرة نسبة 7 % من مجموع عدد السكان في مجتمع ما، يتم تصنيفه في المجتمعات التي هي في الطريق إلى مجتمع الشيخوخة، وإذا تجاوزت نسبتهم أكثر من 14% من المجموع فيتم تصنيفه في قسم مجتمعات الشيخوخة. وإذا تجاوزت نسبتهم أكثر من 20 % منهم فيتم تصنيفه في مجتمعات الشيخوخة العالية، ولهذا فإن كوريا الشمالية ما زالت ضمن فئة المجتمعات التي هي في الطريق إلى مجتمع الشيخوخة.بالإضافة إلى ذلك بلغ عدد المولودون من بين كل ألف نسمة من السكان في كوريا الشمالية 14.5 شخصا. كما بلغ معدل المولودين الذي من المتوقع أن تلدهم المرأة الواحدة طوال حياتها 1.92 مولودا.