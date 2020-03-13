إصابة 3 لاعبات من 8 لاعبات في رياضة المبارزة بكورونا-19 بعد أن شاركن في مسابقة أوروبية

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أصيبت 3 لاعبات بفيروس كورونا-19 من بين 8 لاعبات في رياضة سيف المبارزة عدن مؤخرًا إلى البلاد، بعد مشاركتهن في مسابقة أوروبية.وبعد التأكد من إصابة إحدى اللاعبات بالفيروس أمس في أحد مراكز العيادات الخاصة بالفيروس بمدينة أولسان، تم التأكد من إصابة لاعبتين أخريتين بالعدوى.ويشار إلى أن لاعبةً كانت تقيم مع المصابة الأولى في نفس الغرفة في أوروبا تأكد عدم إصابتها به، بينما تنتظر بقية اللاعبات الأربع نتائج الفحوص.والجدير بالذكر أن منتخب سيف المبارزة الكوري للسيدات شارك في المسابقة الكبرى التي عقدت في العاصمة المجرية بودابيست، منذ يوم الثالث من هذا الشهر ثم عاد إلى البلاد يوم 15 من هذا الشهر.وينتظر الآن عدد من اللاعبين الكوريين في رياضة سيف المبارزة، الذين شاركوا في نفس المسابقة الأوروبية، نتائج الفحوص. مما يشير إلى احتمال وقوع المزيد من الإصابات بالفيروس فيما بينهم.