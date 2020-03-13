توسيع الإنذار من الرياح القوية ليشمل مختلف أرجاء البلاد

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تم توسيع نطاق الإنذار من الرياح القوية، التي تشبه مستوى العاصفة، إلى مختلف أنحاء البلاد اليوم.وقد أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنذارًا من الرياح القوية في مدن ديغو وبوسان وأولسان ومقاطعات شمال وجنوب كيونغ سانغ وجيه جو، في الساعة التاسعة صباح اليوم.وكانت قد أصدرت الإنذار في بقية مناطق البلاد في الصباح الباكر من نفس اليوم.والجدير بالذكر أن العاصمة سيول تشهد إصدار الإنذار من الرياح القوية لأول مرة منذ 8 أشهر، بعد تحركت العاصفة "رينغ رينغ" إلى الشمال في السابع من شهر سبتمبر في العام الماضي.وتتوقع الهيئة الكورية أن تهب الرياح القوية التي تشبه العاصفة، والتي تتجاوز سرعتها 25 مترًا في ثانية، في مختلف أنحاء البلاد.وقالت إن الرياح ستزداد قوتها تدريجيا لتبلغ ذروتها في منتصف نهار اليوم إلى الساعة التاسعة مساءً، مضيفة إلى أن الهواء غير مستقر للغاية وقد تتحول الرياح إلى عاصفة ذات دوامة. وطلبت الانتباه إلى حماية المرافق بما فيها خيمات العيادات الخاصة لعلاج كورونا-19 والأبراج الحديدية للكنائس والأسوار الخارجية لمجمعات الشقق والبيوت البلاستيكية، مضيفة إلى أنه من الأفضل عدم الخروج من البيوت بعد ظهر اليوم قدر الإمكان.ومن المتوقع أن يتم رفع الإنذار بين فجر الغد الجمعة وفترة ما بعد الظهر.