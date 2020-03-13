زيادة عدد المصابين بكورونا عن 100 إصابة في البلاد لأول مرة منذ 5 أيام

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زاد عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا-19 خلال يوم أمس وحده بـ152 شخصا في البلاد، ليبلغ إجمالي عدد المصابين 8,565 شخصا حتى الآن.ونتيجة لذلك تجاوز العدد اليوم مستوى 100 إصابة مرة أخرى لأول مرة منذ خمسة أيام.كما بلغ عدد الذين أفرج عنهم من الحجر الصحي 407 شخصا، ليبلغ إجمالي عددهم 1,947 شخصا، بينما انخفض عدد الخاضعين للحجر الصحي ب262 شخصا، ليبلغ إجمالي عددهم 6,527 شخصا.كما بلغ عدد حالات الوفاة الجديدة 7 حالات، ليبلغ إجمالي عدد المتوفين 91 شخصا. ويجري الآن إجراء الفحوص على 15,904 شخصا بينما تم التأكد من عدم إصابة 282,555 شخصًا.من ناحية أخرى، تشهد العاصمة سيول زيادة في عدد حالات الإصابة الواردة من الدول الأجنبية. ومن بين 11 مصابا جديدا بالفيروس في سيول يوم أمس فهناك 5 مصابين زاروا الدول الأجنبية مؤخرا.