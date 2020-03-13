مصنع هيونديه للسيارات في أمريكا يتوقف عن التشغيل بسبب كورونا

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في ظل انتشار الخسائر الناتجة عن فيروس كورونا-19 في الولايات المتحدة، تم التأكد من إصابة موظف للأمن في مصنع هيونديه للسيارات بولاية ألاباما الأمريكية بالفيروس، مما أدى إلى وقف تشغيل المصنع يوم أمس.قال مسؤول في الشركة إنه بعد الإعلان عن إصابته، تم توجيه الموظفين الآخرين إلى الخروج من المصنع. وشرح أيضًا أنه تم اتخاذ إجراءات الوقاية التامة في المصنع بأكمله، وتنوي إدارة المصنع اتخاذ الإجراءات اللاحقة من خلال التشاور مع السلطات الصحية في الولاية الأمريكية ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها.وفيما يتعلق بإعادة تشغيل المصنع وموعده، أضاف المسؤول أن الإدارة ستقرر بعد اتخاذ الإجراءات الضرورية وبعد التشاور مع السلطات الصحية.يذكر أن مصنع هيونديه في ولاية ألاباما أنتج حوالي 336 ألف سيارة في العام الماضي وحده ليمثل مصنعا رئيسيا للشركة الكورية في الولايات المتحدة.