أربعة نواب من حزب المستقبل المتحد ينتقلون إلى الحزب التابع بعد نزاع القيادة

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انشق أربعة نواب من حزب المستقبل المتحد، المعارض الرئيسي، وانضموا إلى الحزب التابع له حزب كوريا المستقبل.وأخبر النائبان "وون يو تشول" و"جيونغ كاب يون" وكالة يونهاب للأنباء أمس الخميس إنهما انتهيا من عملية الانتقال. ووفقًا لمسؤولي الحزب التابع، فقد انضم نائبان آخران، وهما "يوم دونغ يول" و"جانغ سيوك تشان".وقد أعلن النواب الأربعة في وقت سابق أنهم لن يرشحوا أنفسهم في انتخابات 15 أبريل، وقيل إنهم يساعدون الكتلة المحافظة في الحملة الانتخابية من خلال مساعدة الحزب التابع.ويأتي هذا التغيير السياسي بعد استقالة خمسة من أعضاء المجلس الأعلى للحزب التابع -بمن فيهم رئيس الحزب "هان سون كيو"- في وقت سابق من اليوم، بعد النزاع الحاد مع قيادة حزب المستقبل المتحد حول مرشحي التمثيل النسبي في الانتخابات العامة.