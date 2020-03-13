استقالة جماعية لقادة الحزب التابع للحزب المعارض الرئيسي

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استقال أعضاء بارزون في الحزب التابع لحزب المستقبل المتحد (المعارض الرئيسي) بصورة جماعية، بعد الخلاف حول المرشحين للتمثيل النسبي في الانتخابات العامة المقبلة.وأعلن "تشو هون هيون" الأمين العام لحزب كوريا المستقبل في مؤتمر صحفي في البرلمان أمس الخميس أن أربعة من أعضاء المجلس الأعلى للحزب سيستقيلون. وفي وقت سابق، قدم رئيس الحزب "هان سون كيو" استقالته، منتقدًا قادة حزب المستقبل المتحد لعرقلة خططه الإصلاحية.وقد تم إنشاء حزب كوريا المستقبل في فبراير ليكون حزبًا تابعًا للحزب المحافظ الرئيسي، في محاولة لانتزاع الأصوات التي كانت ستذهب إلى الأحزاب الأخرى، خلال الانتخابات العامة.لكن الحزبان تنازعا حول قائمة المرشحين للتمثيل النسبي، واعتذر الأمين العام للحزب للمواطنين عن فشلهم في الضغط "من أجل الترشيحات التي تلبي تطلعات الناس".