رئيس الوزراء يزور مطار إنتشون لتفقد جهود الحجر الصحي

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دعا رئيس الوزراء "تشونغ سي كيون" أمس الخميس إلى العمل بإجراءات الحجر الصحي الشاملة، خلال زيارته لمطار إنتشون الدولي.وأجرى رئيس الوزراء التفتيش الميداني بعد أن قررت كوريا الجنوبية توسيع إجراءات الدخول الخاصة لجميع المسافرين القادمين بدءًا من أمس الخميس، وسط التفشي الحاد لوباء فيروس كورونا-19.ورصد رئيس الوزراء مرور الركاب باختبارات قياس الحمى وتحدث مع مسؤولي المطار، كما حث وحدة الحجر الصحي بالمطار على التواصل مع المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وشدد على أهمية الإجراءات الوقائية لمنع تفشي العدوى القادمة من الخارج.وقال رئيس مركز الحجر الصحي بالمطار إن الطلب على إجراء الاختبارات زاد بسبب ارتفاع عدد المسافرين الذين يعانون من الأعراض عند وصولهم.