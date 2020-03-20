وزيرة الخارجية تعقد مؤتمرًا عبر الهاتف لمناقشة الاستجابة لفيروس كورونا-19

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شاركت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" في مؤتمر عبر الهاتف مع وزراء خارجية العديد من الدول الكبرى أمس الخميس، لمناقشة سبل التعاون في مكافحة وباء فيروس كورونا-19 العالمي.كما شارك في المؤتمر الذي استمر سبعين دقيقة تقريبًا وزراء خارجية كندا وأستراليا والبرازيل وإيطاليا وتركيا، بالإضافة إلى "جوسيب بوريل" الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسات الأمن.وتبادل الوزراء مواقفهم بشأن جهود الحجر الصحي وإجراءات الهجرة والتدابير الاقتصادية والاجتماعية المتخذة لمكافحة الفيروس، كما تبادلوا الآراء حول أهمية تعزيز التعاون الدولي من خلال مجموعة العشرين.وشددوا بشكل خاص على ضرورة تعاون الدول الأعضاء في مجموعة العشرين من أجل صياغة سياسات شاملة وفعالة للاستجابة للأزمات الصحية والاقتصادية العالمية.وقالت "كانغ" إنه من خلال التعاون الوثيق لمكافحة انتشار فيروس كورونا-19 فيجب على الدول اتخاذ الإجراءات بدون تمييز وبشفافية وانفتاح.وشددت على وجه الخصوص على أهمية المناقشات والإخطارات المسبقة عند تنفيذ قيود الدخول والهجرة لتقليل الضرر على المسافرين، كما أثارت أهمية منح الدخول الاستثنائي لرجال الأعمال والعاملين في البعثات الإنسانية.