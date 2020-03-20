الولايات المتحدة تحذر من جميع السفر الدولي

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وجهت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرًا لمواطني الولايات المتحدة من جميع السفر الدولي.وأصدرت الإدارة الأمريكية تحذيرًا من المستوى الرابع الذي يعني "عدم السفر"، وهو أعلى مستوى لديها، وحذرت جميع المواطنين الأمريكيين من السفر، بسبب وباء "كورونا-19" العالمي.كما حثت المواطنين الأمريكيين في الخارج بالاستعداد الفوري للعودة إلى الوطن ما لم يكونوا مستعدين للبقاء خارج البلاد إلى أجل غير مسمى، ونصحت المقيمين في الخارج بتجنب السفر الدولي أيضًا.وتعتبر هذه الخطوة بمثابة إجراء قوي لوقف انتشار فيروس كورونا-19.وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن هذه الخطوة غير مسبوقة، حيث كان يتم إصدار تحذيرات المستوى الرابع فقط للبلدان التي تعاني من النزاعات أو الكوارث الطبيعية أو التي يواجه الأمريكيون فيها التهديدات، وليس العالم بأسره. وكانت الوزارة الأمريكية قد أصدرت تحذيرات من السفر للصين وإيران ومنغوليا ومدينة "ديغو" الكورية الجنوبية وبعض المناطق الإيطالية.