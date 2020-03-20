سيول وواشنطن توقعان صفقة تبادل عملة بقيمة 60 مليار دولار

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وقع بنك كوريا المركزي ومجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على صفقة لتبادل العملات.وأعلن البنك المركزي في كوريا الجنوبية أمس الخميس أنه توصل إلى اتفاقية لمبادلة ثنائية للعملات، بقيمة 60 مليار دولار أمريكي، وسوف تستمر لمدة 6 أشهر على الأقل.ويعد هذا الاتفاق الثاني من نوعه منذ 30 أكتوبر عام 2008، عندما وقع البلدان على صفقة بقيمة 30 مليار دولار، وكان من المقرر أن تستمر الاتفاقية في البداية 6 أشهر فقط، ولكن تم تمديدها حتى 1 فبراير 2010.ويخطط البنك المركزي الكوري لتأمين الدولارات من خلال المبادلة المباشرة، على أمل تحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي المحلية، حيث أظهرت العملة المحلية علامات الضعف السريع مقابل الدولار.كما وقع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اتفاقيات أخرى لمبادلة العملة مع الدنمارك والنرويج والسويد وأستراليا ونيوزيلندا والبرازيل والمكسيك وسنغافورة.