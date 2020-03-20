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المحلية

نقل اثنين من العائدين من إيران إلى المستشفى بعد ظهور أعراض كورونا-19 عليهم

Write: 2020-03-20 10:30:00

نقل اثنين من العائدين من إيران إلى المستشفى بعد ظهور أعراض كورونا-19 عليهم

Photo : YONHAP News

تم نقل اثنين من الركاب الثمانين الذين عادوا على متن طائرة خاصة من دبي، بعد إجلائهم من إيران التي تفشى فيها فيروس كورونا-19، بعد ظهور أعراض الإصابة بالفيروس عليهم.
ونقلت الطائرة التي وصلت إلى كوريا الجنوبية بعد ظهر أمس الخميس 70 مواطنًا كوريًّا جنوبيًّا و10 من أفراد عائلاتهم الإيرانيين.
وبينما نقل اثنان منهم إلى المستشفى بعد ظهور أعراض مثل الحمى فور وصول المجموعة إلى مطار إنتشون الدولي، تم نقل الركاب المتبقين إلى منشأة حكومية في سيونغنام لمدة يوم أو يومين للخضوع للاختبار التشخيصي.
وسيتم نقل الذين يظهرون نتائج إيجابية إلى المستشفى بينما سيلتزم الباقون بالحجر الصحي الذاتي.
وجدير بالذكر أن مهمة الإخلاء لم تكن سهلة، حيث لا يمكن للطائرات التي ترفع علم كوريا الجنوبية دخول إيران بسبب العقوبات الأمريكية، مما اضطر الكوريين الجنوبيين إلى السفر أولًا دبي.
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