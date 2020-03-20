محادثات تكاليف الدفاع تنتهي دون التوصل إلى اتفاق

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فشلت الجولة السابعة من المحادثات بين سيول وواشنطن حول تقاسم تكاليف الدفاع مرة أخرى في التوصل إلى اتفاق، مما يؤدي إلى اقتراب توقيف العمال والموظفين الكوريين الجنوبيين في القواعد الأمريكية في كوريا الجنوبية عن العمل.واختتمت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ثلاثة أيام من المحادثات في لوس أنجلوس أمس الخميس حول اتفاقية الإجراءات الخاصة، التي تحدد حصة سيول من تكاليف نشر القوات الأمريكية في البلاد.وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن الجانبين رغم الخلافات في الموقف اتفقا على التعاون الوثيق من أجل الحد من الشغور المتوقع والحفاظ على الموقف الدفاعي للتحالف، من خلال التوصل بسرعة إلى اتفاق مقبول للطرفين.وكان الجانب الكوري الجنوبي يسعى إلى التوصل أولًا إلى اتفاق بشأن تكاليف العمالة الكورية لمنع إيقافهم عن العمل في حال التوصل إلى اتفاق شامل.لكن الجانب الأمريكي عارض ذلك، بحجة أن التركيز على تكاليف الموظفين فقط قد يضر بالجهود المبذولة للتوصل بسرعة إلى اتفاقية إجراءات خاصة شاملة.