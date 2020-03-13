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الاقتصادية

تراجع مؤشر أسعار المنتجين في شهر فبراير

Write: 2020-03-20 10:32:13Update: 2020-03-20 10:53:19

تراجع مؤشر أسعار المنتجين في شهر فبراير

Photo : YONHAP News

انخفض مؤشر أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية الشهر الماضي، وسط تباطؤ الطلب بسبب وباء كورونا-19 العالمي.
وأعلن بنك كوريا اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار المنتجين في شهر فبراير سجل 103.74 نقطة، بانخفاض قدره 0.3% عن الشهر السابق.
ومع التراجع في أسعار الخضراوات والفاكهة بسبب تقلص الطلب وزيادة الشحنات، انخفض مؤشر أسعار المنتجين للسلع الزراعية بمقدار 5.8% على أساس شهري، وانخفضت قيمة المؤشر في السلع الحيوانية كالبيض ولحوم البقر بنسبة 1.5%.
وفي حين انخفضت قيمة المؤشر في السلع الصناعية بنسبة 0.5% بسبب انخفاض أسعار النفط، فقد ارتفعت قيمة المؤشر لسلع الذاكرات الرقمية والمحمولة بنسبة 2.8% و10.7% على التوالي.
وانخفضت قيمة المؤشر أيضًا في قطاع السياحة والمطاعم والإقامة والنقل والفنادق والسفر الجوي الدولي، بسبب تراجع الطلب على السفر والترفيه بعد تفشي الوباء العالمي.
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