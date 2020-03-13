كوريا الشمالية تفرج عن المزيد من المعزولين في الحجر الصحي

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة أن جميع الأجانب الذين كانوا معزولين لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الشمالية قد تم الإفراج عنهم بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، باستثناء 3 أجانب.وسبق لكوريا الشمالية أن أعلنت أنها قامت بعزل أكثر من 380 أجنبيا في الحجر الصحي.وقالت الوكالة إن عدد المعزولين المفرج عنهم مؤخرا بلغ 1500 شخص في مقاطعة جنوب "بيونغ آن"، و1090 شخصا في مقاطعة شمال "بيونغ آن"، و430 شخصا في مقاطعة "كانغ وان".بهذا، بلغ إجمالي عدد المعزولين المفرج عنهم حتى الآن 8360 شخصا على الأقل، بمن فيهم 4300 في مقاطعتي جنوب وشمال "بيونغ آن"، و1430 شخصا في مقاطعة "كانغ وان"، و2630 شخصا في مقاطعة "جاكانغ".