اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية كوريا والصين واليابان بشأن مواجهة فيروس كورونا

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عقد اليوم الجمعة اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية كوريا الجنوبية والصين واليابان عبر الفيديو لبحث القضايا المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا.وقالت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" إن الاجتماع عقد في وقت يعاني فيه العالم من تداعيات انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن التعاون الثلاثي بين كوريا والصين واليابان لمواجهة فيروس كورونا يعتبر أمرا مهما يتعلق بشكل مباشر بحياة شعوب الدول الثلاثة.وأكدت الوزيرة "كانغ" على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الدول الثلاثة ليس فقط في مكافحة انتشار فيروس كورونا ، بل في تنمية التبادل والتعاون بين شعوبها وتقليل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انتشار الفيروس.وأضافت أن منظمة الصحة العالمية قد أكدت على أهمية التزام جميع دول العالم بالتوازن الدقيق بين الحماية الصحية، وتقليل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان.وأعربت عن أملها في أن يكون اجتماع اليوم فرصة للمساهمة في منع انتشار فيروس كورونا ليس فقط في شمال شرق آسيا، بل في العالم أجمع أيضا من خلال مشاركة الخبرات والأوضاع، وتعزيز التعاون والاتصالات بين سيول وبكين وطوكيو.وحضر اجتماع اليوم أيضا وزير الدولة الصيني للشؤون الخارجية "وانغ يي" ووزير الخارجية الياباني "دوشيميس موتيغي".