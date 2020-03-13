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تم تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية ليصل إجمالي الحالات المصابة المؤكدة إلى 8 آلاف و652 شخصا.وكان عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس قد سجل أقل من 100 شخص لليوم الرابع على التوالي منذ يوم الخامس عشر من مارس، وتجاوز حاجز ال100 حالة أمس الخميس، ثم انخفض العدد ليقل عن 100 شخص مرة أخرى اليوم الجمعة.ومن بين حالات الإصابة الجديدة ال87، فهناك 34 حالة في مدينة "ديغو"، و13 حالة في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، و17 حالة في العاصمة سيول، و14 حالة في مقاطعة "كيونغ كي" و4 حالات في مدينة "إنتشون"، وحالة واحدة في كل من مدينتي "بوسان" و"كوانغ جو" ومقاطعتي جنوب "تشونغ تشنغ" وجنوب "كيونغ سانغ".وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا 94 شخصا حتى الآن.وبلغ عدد الذين تم الإفراج عنهم من العزل بعد شفائهم 286 شخصاـ ليصل إجمالي عدد المتعافين المفرج عنهم ألفين و233 شخصا.