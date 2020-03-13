كوريا الشمالية تطلق صاروخيْن باليستيين باتجاه البحر الشرقي

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قالت رئاسة هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي إن كورياالشمالية أطلقت اليوم السبت قذيفتين، يفترض أنهما صواريخ باليستية قصيرة المدى، باتجاه البحر الشرقي، في أحدث عملية ضمن سلسلة عمليات الإطلاق التي أجرتها بيونغ يانغ خلال هذا الشهر.وأوضحت الهيئة أن كوريا الشمالية أطلقت الصاروخين من منطقة في مقاطعة"بيونغ آن" التي تقع في الشمال الغربي من البلاد، في وقت سابق من اليوم، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل. وأكدت رئاسة هيئة الأركان المشتركة أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع في حالة حدوث عمليات إطلاق إضافية، ويحافظ على وضعية الاستعداد.وتعد هذه هي المرة الثالثة التى تقوم فيها الدولة الشيوعية بإجراء تجارب بالأسلحة فى شهر مارس الجاري بعد شهور من توقفها، حيث أجرت آخر اختبار من هذا النوع يوم 9 مارس عندما أطلقت ثلاث قذائف قصيرة المدى على الأقل، بواسطة قاذفة صواريخ متعددة ضخمة. وقد جاءت تلك العملية بعد أسبوع من إطلاق قذيفتين قصيرتي المدى من نفس النوع، حسبما قالت رئاسة هيئة الأركان المشتركة في ذلك الوقت.ويذكر أن عمليتي الإطلاق السابقتين أجريتا تحت إشراف الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، ويبدو أنهما كانتا جزءًا من مناورات المدفعية التي تجريها بيونغ يانغ في الشتاء، ومن المتوقع أن تستمر هذه التدريبات طوال شهر مارس الجاري.