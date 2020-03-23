الحكومة الكورية تنفذ مشروعا لجمع البيانات الضخمة لتطوير أدوية جديدة

Photo : YONHAP News

تخطط وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية لتنفيذ مشروع تجريبي لجمع البيانات الوطنية الضخمة لتطوير خدمات طبية وأدوية جديدة.وصرحت الوزارة أمس الأحد بأنها سوف تتعاون مع وزارتي الصحة والصناعة لجمع البيانات الجينية والمعلومات السريرية لأكثر من 20 ألف شخص حتى عام 2021 في إطار هذا المشروع.وتخطط الحكومة للسماح للمركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ومركز المعلومات الحيوية الكوري، والمعهد الكوري للعلوم والمعلومات التكنولوجية، بمشاركة تلك البيانات. كما ستدعم الحكومة توطين المواد والمعدات المستخدمة لتحليل البيانات الوراثية وتطوير الأدوية والمعدات الطبية.