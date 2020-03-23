وزير الثقافة يدعو المرافق الدينية إلى تطبيق التباعد الاجتماعي

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حث وزير الثقافة الكوري "بارك يانغ أو" المرافق الدينية على التعاون مع حملة "التباعد الاجتماعي" في البلاد خلال الأسبوعين القادمين ضمن المحاولات لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.ووجه الوزير "بارك" هذه الدعوة أمس الأحد في أثناء فحص جهود الحجر الصحى فى كنيسة "يونغ ناك" المشيخية فى وسط سيول. وحث "بارك" المؤسسات الدينية بقوة على تعليق أعمالها خلال الـ15 يومًا القادمة، مؤكدًا أن تحرك الحكومة لفرض "التباعد الاجتماعي" هو خطوة حتمية لحماية سلامة المواطنين وأرواحهم. كما أعرب الوزير عن تقديره لقرار كنيسة "يونغ ناك" بتعليق خدماتها خارج الإنترنت وتطبيق العبادة عبر الإنترنت.وجاءت دعوة وزير الثقافة بعد يوم واحد من توصية وزير الصحة "بارك ننغ هو" بأن توقف المنشآت الرياضية والترفيهية والدينية أعمالها لمدة 15 يومًا حتى يوم 5 أبريل. وقد حذرت الحكومة الكورية من أنها ستصدر أمرًا إداريًا بحظر التجمعات إذا لم تلتزم تلك المنشآت بالإرشادات ذات الصلة.