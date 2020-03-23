الأجانب يشكلون 15% من حالات الإصابة الجديدة بكورونا في كوريا

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قالت السلطات الصحية الكورية إن 15% من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا-19، التي تم تأكيدها أول من أمس السبت، كانت قادمة من الخارج.ووفقًا للمركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإنه حتى الساعة الـ12 من صباح أمس الأحد، تم تأكيد 98 حالة إصابة جديدة في اليوم السابق، منها 15 حالة قادمة من الخارج. ومن بين الحالات الخمس عشرة، كانت إحدى عشرة حالة من أوربا والولايات المتحدة.وحثت السلطات الصحية الكورية الناس على تأجيل أو إلغاء الرحلات غير العاجلة، مشيرة إلى أنه يتم تأكيد المزيد من الإصابات بين الوافدين من أوربا.وقد بلغ العدد التراكمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا 8 آلاف و897 حتى يوم أمس الأحد، من بينها 123 من بين القادمين من الخارج.