السلطات الصحية الكورية تصدر إرشادات حول حملة التباعد الاجتماعي

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أعلنت السلطات الصحية الكورية أمس الأحد عن مجموعة من الإجراءات لتنفيذ حملة "التباعد الاجتماعي" بين موظفي الخدمة المدنية وموظفي المنظمات العامة والجنود في جميع أنحاء البلاد، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.وقال وزير الصحة "بارك ننغ هو" في مؤتمر صحفي إن وزارة الخارجية ستمتنع عن القيام برحلات عمل في الخارج تمشيا مع حملة الحكومة المكثفة لـ"التباعد الاجتماعي" التي ستستغرق أسبوعين. وأضاف "بارك" أن وزارة الدفاع ستواصل منع جميع الجنود المجندين من أخذ إجازات، كما ستقلل وزارة العدل عمليات نقل السجناء إلى أقل حد.وعلى وجه الخصوص، تشدد المبادئ التوجيهية الخاصة بموظفي الخدمة المدنية والموظفين في المؤسسات العامة، على توسيع العمل عن بعد، وتنفيذ نظام ساعات العمل المرنة، وفرض قيود على أنشطة ما بعد العمل خارج المنزل. وسيُطلب من المسؤولين العموميين أيضًا التقليل من الاجتماعات أو الإحاطات المباشرة وجهاً لوجه، وسيتم حظر رحلات العمل بوجه عام خلال الأسبوعين القادمين.