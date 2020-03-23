عودة200 كوري كانوا محتجزين في بيرو يوم الخميس

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من المتوقع أن يعود إلى العاصمة سيول في وقت مبكر من يوم الخميس القادم حوالي 200 مواطن كوري جنوبي كانوا محتجزين في بيرو بعد إغلاقها لحدودها مؤخرا.وصرحت سفارة كوريا الجنوبية في بيرو أمس الأحد على صفحتها الرئيسية على الإنترنت بأنه تم ترتيب رحلة لإجلاء أولئك المواطنين الكوريين، موضحة أن الطائرة التي ستقلهم سوف تغادر إلى مطار إنتشون الدولي من العاصمة "ليما" في الساعة 2 من مساء يوم الخميس بالتوقيت المحلي. وقالت السفارة إنه تم ترتيب رحلة داخلية في الساعة 11 صباحا لنقل الكوريين من مدينة "كوسكو"، وهي مقصد سياحي شهير، الى "ليما" في نفس اليوم. وسوف تأخذ سبع حافلات عددا من أولئك الكوريين في مناطق بيرو الأخرى إلى "ليما".ويشمل أولئك الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم عددا من السياح والمتطوعين الذين يعملون في إطار برامج الوكالة الكورية للتعاون الدولي.وكانت بيرو قد أعلنت حالة الطوارئ الوطنية يوم 15 مارس وقررت إغلاق كامل لحدودها يوم الثلاثاء الماضي لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.