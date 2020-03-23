اللجنة الأولمبية الدولية تقول إن إلغاء الأولمبياد ليس على جدول أعمالها

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وسط المعركة العالمية ضد انتشار فيروس كورونا-19، قالت اللجنة الأولمبية الدولية أمس الأحد إن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020 يعتبر خيارا مطروحا أمامها، ولكن إلغاء هذا الحدث ليس ضمن جدول أعمالها.وفي بيان صدر بعد اجتماع طارئ عقدته أمس، قالت اللجنة الأولمبية الدولية إنه بالتنسيق والمشاركة بشكل كامل مع اللجنة التنظيمية لأولمبياد طوكيو 2020، والسلطات اليابانية وحكومة مدينة طوكيو، ستبدأ اللجنة الأولمبية الدولية في إجراء مناقشات تفصيلية لاستكمال تقييم التطورات السريعة في "الوضع الصحي العالمي وتأثيره على عقد دورة الألعاب الأولمبية، بما في ذلك سيناريو تأجيلها".وأضافت اللجنة الأولمبية الدولية أنها واثقة من أنها ستنتهي من هذه المناقشات في غضون الأسابيع الأربعة القادمة.وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة، ألمح رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ" إلى احتمال تأجيل دورة الألعاب الصيفية، مشيرا إلى أن اللجنة تدرس "سيناريوهات مختلفة في هذا الشأن".