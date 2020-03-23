2 مليون توقيع على التماس يطالب بالكشف عن هوية متهم بالاستغلال الجنسي للأطفال

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وقع أكثر من مليوني شخص على عريضة عبر الإنترنت تطالب بالكشف عن هوية رجل كوري متهم بأنه أنتج ووزع مقاطع فيديو للاستغلال الجنسي للقصر، باستخدام خدمة "تيليغرام ماسينجر".وقد تم تقديم الالتماس إلى موقع المكتب الرئاسي على الإنترنت يوم الأربعاء الماضي، بعد يومين من اعتقال المتهم. ويطالب الالتماس السلطات بالكشف عن وجه المشتبه فيه ومعلوماته الشخصية الأخرى، قائلاً إنه دفع الطلاب الصغار إلى الجحيم.وحتى الساعة 6:30 من صباح اليوم الاثنين، تلقى الالتماس رقما قياسيا من التوقيعات المؤيدة بلغ مليونين و140 ألفا. وكان الرقم القياسي السابق لعريضة قدمت العام الماضي تطالب بحل حزب "كوريا الحرة" المعارض، والتي جمعت مليونا و830 ألف توقيع.وفي معظم الحالات، يحظر القانون الكوري الكشف عن هوية المجرمين من أجل حماية حقوقهم، لكنه يسمح باستثناءات عندما يكون حجم الجريمة خطيرًا أو عندما تعتقد الشرطة أن ذلك سيكون في المصلحة العامة. وسوف تعقد وكالة شرطة سيول اجتماعًا غدا الثلاثاء لتحديد ما إذا كانت ستكشف عن هوية المتهم، المعروف باسم عائلته "تشو".