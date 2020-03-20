هبوط كبير في مؤشر البورصة الكورية مرة أخرى

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تراجع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم الكورية الجنوبية بشكل حاد مرة أخرى اليوم الاثنين.وأغلق المؤشر المركب لأسعار الأسهم الكورية "كوسبي " على 1,482,46نقطة ، بانخفاض قدره 91.70 نقطة، أي بنسبة 5.86%.وقد تم تعليق التداول على مؤشر كوسبي لمدة خمس دقائق مباشرة بعد افتتاح الجلسة بعد أن بقي مؤشر العقود الآجلة لمؤشر كوسبي 200 هابطا بأكثر من 5% مقارنة بالإغلاق السابق لمدة دقيقة واحدة على الأقل.وقد انخفض المؤشر لسبعة أيام تداول متتالية حتى يوم الخميس الماضي قبل أن يرتد يوم الجمعة بعد صفقة تبادل عملات بقيمة 60 مليار دولار بين سيول وواشنطن تهدف إلى تخفيف أزمة السيولة الناجمة عن وباء كورونا-19.ومع ذلك، بدا أن انتعاش سوق الأسهم الكورية لم يدم طويلًا بعد تحطم مؤشر سوق الأسهم الأمريكية يوم الجمعة الماضي على خلفية تباطؤ الكونغرس الأمريكي نحو التوصل إلى صفقة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن حزمة التحفيز المالي التي اقترحتها إدارة "دونالد ترامب" بقيمة 2 تريليون دولار.