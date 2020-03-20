64 إصابة حديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

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أعلن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم الإبلاغ عن 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية من الساعة الثانية عشرة من صباح أمس الأحد وحتى الساعة الثانية عشرة من صباح اليوم الاثنين، في اليوم السابق، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 8 آلاف و961.وأضاف أن عدد حالات الإصابة الجديدة القادمة من الخارج بلغ 11 حالة ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة القادمة من الخارج إلى 144 حالة.وقال المركز إن 338 ألفا و36 شخصا قد خضعوا لعمليات الحجر الصحى منذ ظهور أول حالة إصابة وحتى الآن.ومن بين حالات الإصابة الجديدة ال64 ، فهناك 24 حالة في مدينة "ديغو"، وحالتان في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، و6 حالات في العاصمة سيول، و14 حالة في مقاطعة "كيونغ كي"، بالإضافة إلى حالتين في مقاطعة شمال "تشونغ تشنغ"، وحالة واحدة في كل من مدينة "بوسان" ومدينة "سيجونغ" ومقاطعة جنوب "كيونغ سانغ".وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا 111 شخصا حتى الساعة ال12 من صباح اليوم الاثنين ، بزيادة مقدارها 7 أشخاص مقارنة باليوم السابق، مما بلغ معدل الوفيات 1.24%.وبلغ عدد الذين تم الإفراج عنهم من العزل بعد شفائهم 257 شخصا، ليصل إجالي عدد المتعافين المفرج عنهم 3 آلاف و166 شخصا.