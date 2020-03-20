آبيه يشير لأول مرة إلى احتمال تأجيل أولمبياد طوكيو

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أشار رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" لأول مرة إلى احتمال تأجيل أولمبياد طوكيو، بعد أن ظل يتمسك بموقفه الداعي إلى إقامتها كما هو مخطط له.وقال "آبيه" في كلمة ألقاها أمام لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الياباني اليوم الاثنين إنه يجب النظر في إمكانية تأجيل الأولمبياد المقرر تنظيمها في شهر يوليو القادم بالعاصمة اليابانية طوكيو إذا لم يتم إقامتها بشكل كامل، لكنه أضاف أن إلغاء الأولمبياد ليس من بين خيارات اليابان.وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن اللجنة التنظيمية لأولمبياد طوكيو بدأت استعداداتها لوضع سيناريوهات متعلقة بتأجيل الأولمبياد.ومن جانبه، قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ" الذي كان يدعو إلى إقامة أولمبياد طوكيو كما هو مقرر، إن تأجيل الأولمبياد سيكون واحدا من الخيارات المطروحة بسبب انتشار فيروس كورونا على نطاق عالمي.وأضاف أن اللجنة الأولمبية الدولية ستتخذ قرارا نهائيا بشأن أولمبياد طوكيو خلال الأسابيع الأربعة القادمة.تجدر الإشارة إلى أن اتحادي ألعاب القوى الأمريكي والفرنسي واللجنة الأولمبية البرازيلية واتحاد كرة القدم الإسباني طالبت بتأجيل أولمبياد طوكيو.