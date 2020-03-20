هيون ديه وسام سونغ وإل جي توقف أعمال مصانعها في الهند

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أعلنت شركة "هيون ديه" للسيارات أنها قررت إيقاف أعمال مصنعيها في مدينة "تشيناي" الهندية اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى نهاية مارس الجاري لحماية صحة موظفيها واستجابة للقرار الذي اتخذته الحكومة الهندية أمس الأحد بحظر أعمال جميع الشركات، باستثناء المستشفيات والهيئات الحكومية ومحلات المواد الغذائية، في 75 منطقة تعرضت لوباء فيروس كورونا.وتصل الطاقة الإنتاجية لمصنعي "هيون ديه" للسيارات هناك إلى 650 ألف سيارة سنويا.وقالت الشركة إنها تدرس الآن تعليق تشغيل مصنعها في مدينة "أندرابراديسي" الهندية أيضا لحماية صحة وسلامة موظفيها.وكانت "هيون ديه" قد أوقفت أعمال مصنعها في الولايات المتحدة بدءا من يوم الثامن عشر وحتى الحادي والثلاثين من مارس الجاري، وستوقف أعمال مصنعيها في التشيك وسلوفاكيا بدءا من اليوم وحتى نهاية مارس بسبب تصاعد انتشار فيروس كورونا.من جهة أخرى، صرحت شركة "سام سونغ" للإلكترونيات بأنها قررت إيقاف عمل مصنعها لإنتاج الهواتف الذكية في مدينة "نويدا" الهندية بدءا من اليوم ولمدة 3 أيام.كما قالت شركة "إل جي" للإلكترونيات أنها ستعلق تشغيل مصنعيها في مدينتي "نويدا" و"بونيه" في الهند لإنتاج الأدوات الإلكترونية المنزلية بدءا من اليوم وحتى نهاية مارس.