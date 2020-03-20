توقعات بتخصيص ميزانية تكميلية إضافية لاول مرة منذ 17 عاما

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أصبح هناك احتمال كبير بأن يتم تخصيص ميزانية تكميلية إضافية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في كوريا الجنوبية، وذلك لأول مرة منذ 17 عاما.وقد بدأ الحزب الديمقراطي الحاكم في مناقشة إمكانية تخصيص ميزانية تكميلية إضافية بشكل رسمي، بعد يوم واحد فقط من موافقة البرلمان على مشروع الميزانية التكميلية.وترك رئيس الوزراء "هونغ نام كي" يوم الجمعة الماضي الباب مفتوحا لتخصيص ميزانية تكميلية إضافية، فيما تقاسم الحزب الحاكم ومكتب الرئاسة الآراء على أن الميزانية التكميلية التي تم تخصيصها لن تكون كافية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، ونظرا للتوقعات بأن يمتد ركود الاقتصاد العالمي.ومن المتوقع أن يتم تخصيص الميزانية التكميلية الإضافية في شهر مايو القادم، أي بعد انتهاء الانتخابات العامة التي ستجري يوم الخامس عشر من شهر أبريل.كما من المتوقع أيضا أن يتجاوز حجم الميزانية التكميلية الإضافية 10 تريليونات وون.