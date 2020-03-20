الحكومة تتخذ إجراءات قانوية ضد الكنائس التي تنتهك إرشادات كورونا

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حذر رئيس الوزراء الكوري "تشونغ سيه كيون" اليوم الاثنين من أن الحكومة سوف تتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد عدد من الكنائس البروتستانتية بسبب انتهاكها للإرشادات التوجيهية الحكومية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.وأضاف أن الكنائس تشكل تهديدات صحية خطيرة ليس فقط على أولئك الذين يحضرون الصلوات فيها، بل وأيضا للمجتمع بأكمله.وأكد "تشونغ" على أن الإجراءات الصارمة التي تتخذها الحكومة، بما فيها حظر التجمعات، يجب أن تفرض على الكنائس التي تتجاهل المبادئ التوجيهية لمكافحة الفيروس.وكانت الحكومة الكورية قد نصحت بلهجة شديدة المرافق الدينية والرياضية والترفيهية بإيقاف أعمالها لمدة 15 يوما، مشيرة إلى أنها ستصدر أمرا إداريا ضدها إذا لم تلتزلم بالإرشادات ذات الصلة.ورغم هذه التوصية، واصلت بعض الكنائس، بما فيها كنية "سارانغ جي إيل" في شمال سيول أداء صلواتها الجماعية أمس الأحد.