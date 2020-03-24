الحزب الفضائي التابع للحزب الحاكم يوافق على 34 مرشحًا نسبيًا

Photo : YONHAP News

كشف الحزب الفضائي التابع للحزب الديمقراطي الحاكم، والذي أنشئ لجذب الناخبين ومؤيدي التكتل الليبرالي خلال الانتخابات العامة القادمة، عن قائمة مؤلفة من 34 مرشحًا بالتمثيل النسبي.وأعلن الحزب المسمى بـ"حزب المواطنين معا"، أمس الإثنين، عن قائمة مرشحيه بعد تلقي تأكيد من لجنة إدارة التوصيات الخاصة به. وقد أدرجت بعض الشخصيات المدعومة من المجموعات الأربع الصغيرة التي تشكل جزءًا من التحالف الليبرالي في تلك القائمة، بمن في ذلك "كوان إين سوك" رئيسة معهد تطوير المرأة الكورية، و"يون مي هيانغ" رئيسة المجلس الكوري للعدالة وإحياء ذكرى قضايا الاسترقاق الجنسي الياباني.وقد تم قبول جميع الأشخاص العشرين الذين أوصى بهم الحزب الحاكم أيضًا، بمن في ذلك "تشيه هيه يونغ" الناشطة في مجال الإعاقة والأستاذة بجامعة "كانغ دونغ"، و"كيم بيونغ جو" النائب السابق لقائد القوات المشتركة الكورية الأمريكية. وسوف يعقد الحزب اجتماعا لمجلسه الأعلى في المستقبل القريب لتحديد أولويات المرشحين.