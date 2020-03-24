الحزب الفضائي التابع للحزب المعارض يوافق على المرشحين المدعومين من الحزب

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أعلن الحزب الفضائي التابع لحزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي عن القائمة المنقحة لمرشحي التمثيل النسبي للانتخابات العامة التي ستجرى الشهر القادم، والتي تضمنت الكثير من مطالب حزب المعارضة الرئيسي. وعقد حزب "كوريا المستقبل" اجتماعا أمس الاثنين لمجلسه الأعلى حيث أعلن أنه اختار 40 مرشحا.ومن بين قائمة الأسماء التي وضعها الحزب مبدئيًا، تم حذف 12 أسما أو تأخيرها في أسفل القائمة، بينما تم وضع العديد من الأسماء الأخرى التي أوصى بها الحزب المعارض، بمن في ذلك "يون جو كيونغ" حفيدة المناضل "يون بونغ كيل"، و"يون تشانغ هيون" الرئيس السابق للمعهد الكوري للتمويل.وتمت صياغة القائمة الجديدة بعد استقالة "هان سون كيو" رئيس حزب "كوريا المستقبل" يوم الخميس الماضي احتجاجا على ما وصفه بـ"تدخل" الحزب المعارض في عملية الترشيح.ويذكر أنه تم إنشاء حزب "كوريا المستقبل" في فبراير الماضي كحزب فضائي تابع للحزب المعارض الرئيسي في محاولة لانتزاع الأصوات التي قد تذهب لخصوم الحزب، مثل الحزب الديمقراطي الحاكم، خلال الانتخابات العامة التي ستعقد يوم 15 أبريل القادم.