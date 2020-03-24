كوريا الجنوبية تصدر نصائح جديدة خاصة بالسفر للخارج

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أصدرت حكومة كوريا الجنوبية "نصائح خاصة بالسفر" تدعو مواطنيها إلى إلغاء أو تأجيل رحلاتهم إلى الخارج وسط الانتشار العالمي لفيروس كورونا الجديد.وقالت وزارة الخارجية الكورية أمس الاثنين، إن النصائح الاستشارية الخاصة صدرت بسبب الانتشار السريع للفيروس حول العالم، وزيادة عدد الإصابات بين القادمين من الخارج، والحاجة إلى حماية المواطنين الكوريين من الفيروس وإجراءات الحجر الصحي المحتملة في دول العالم.وتوصي هذه النصائح الخاصة بالسفر، والتي تقع فيما بين المستوى الثاني والمستوى الثالث من نظام التحذيرات ذي المستويات الأربعة في البلاد، المواطنين بإلغاء رحلاتهم أو تأجيلها.وبناء على هذه النصائح التي تصدر بسبب خطر عاجل لفترة قصيرة من الزمن، سيتم تعليق تنبيهات السفر الموجودة بالفعل، باستثناء تلك التي تنتمي إلى تحذيرات أعلى. وتنطبق هذه النصائح على جميع البلدان والمناطق حول العالم، وستظل سارية حتى يوم 23 أبريل ما لم يتم تمديدها. ودعت الوزارة المواطنين الكوريين إلى إلغاء أو تأجيل رحلاتهم إلى الخارج خلال الأسابيع الأربعة القادمة، كما تنصح المواطنين في الخارج بالحذر بشكل أكبر من أجل سلامتهم.