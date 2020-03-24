صندوق النقد يقول إن الركود الناتج عن كورونا قد يكون أسوأ من عام 2008

Photo : YONHAP News

حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي من أن جائحة فيروس كورونا الجديد سوف يتسبب في ركود عالمي قد يكون أسوأ من الركود الذي تسببت فيه الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009.وقدمت مديرة صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا" هذه التوقعات القاتمة أمس الاثنين، في بيان أصدرته عقب مؤتمر عقد عبر الهاتف مع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين.وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي إنها تتوقع نموًا سلبيًا في عام 2020 وركودا بمستوى "سيئ كما كان في أثناء الأزمة المالية العالمية على الأقل، أو أسوأ". وأوضحت "جورجيفا" أن الاقتصادات المتقدمة بشكل عام في وضع أفضل للتعامل مع الأزمة، لكن العديد من الأسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج.وقد دعا صندوق النقد الدولي الدول المتقدمة للمساهمة بالمزيد من الأموال لمساعدة الدول ذات الدخل المنخفض، مؤكدا على أنه مستعد لتوزيع مبلغ التريليون الدولار الذي يحتفظ به، بالكامل من أجل الإقراض.