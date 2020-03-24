700 كوري في إيطاليا يتقدمون بطلبات لرحلات طيران مستأجرة للعودة إلى الوطن

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تقدم المئات من الكوريين الجنوبيين في إيطاليا بطلبات للقيام برحلات طيران مستأجرة بواسطة الحكومة للإجلاء من تلك الدولة الأوربية التي ينتشر فيها فيروس كورونا بقوة.وتلقت سفارة كوريا الجنوبية في إيطاليا والقنصلية العامة في ميلانو طلبات للقيام بتلك الرحلات حتى يوم الاثنين، حيث تقدم حوالي 700 شخص بهذه الطلبات.وتخطط السلطات الكورية لفحص الطلبات مرة أخرى ووضع اللمسات الأخيرة على قائمة الركاب بحلول ظهر اليوم الثلاثاء، بحيث يتم إرسال طائرات مستأجرة في وقت لاحق من هذا الشهر. ورغم أن الحكومة هي التي ستنظم تلك الرحلات، إلا أنه سيتعين على الركاب دفع حوالي مليوني وون للشخص الواحد.وعند الوصول إلى كوريا الجنوبية، سيُطلب من جميع الركاب البقاء في مرافق مخصصة لمدة أربعة أيام ليتم اختبارهم مرتين على الأقل. وإذا تبين أن أي شخص منهم مصاب بالفيروس، فسوف يتم وضع المجموعة بأكملها في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.