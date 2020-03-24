كوريا الجنوبية تناقش التعاون مع هولندا ضد فيروس كورونا

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أجرت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" محاثات هاتفية أمس الاثنين مع نظيرها الهولندي "ستيف بلوك"، بناء على طلب من الجانب الهولندي، لمناقشة سبل التعاون ضد الانتشار العالمي لفيروس كورونا الجديد.وخلال المحادثات، قالت الوزيرة "كانغ" إنه على الرغم من أن كوريا شهدت انخفاضًا في عدد الإصابات اليومية الجديدة، إلا أنه يتم تطبيق صارم لإجراءات تستهدف منع تدفق الفيروس من الخارج وانتشاره عبر المجتمع. وشددت "كانغ" على أن إجراءات الدخول المشددة التي يتم تطبيقها على القادمين من أوربا إلى كوريا، ومنع الكوريين من السفر إلى هولندا، يجب ألا تقوض التبادلات الثنائية الأساسية، وطلبت تعاون هولندا في هذا الصدد.وردا على ذلك، قال وزير الخارجية الهولندي "ستيف بلوك" إنه يأمل في أن يتغلب الجانبان على أزمة فيروس كورونا بالتعاون مع المجتمع الدولي ومواصلة توسيع التبادلات الثنائية والتعاون بين البلدين. كما أشاد "بلوك" بنظام الاستجابة الفعال في كوريا، بما في ذلك مجموعات الاختبار المتقدمة والكشف الشفاف عن المعلومات ذات الصلة، وطلب من سيول مشاركة خبراتها في الحجر الصحي وتوريد أدوات الوقاية من الفيروس.وقد اتفق الوزيران على أهمية التعاون بين البلدين في مكافحة فيروس كورونا، كما اتفقا على مواصلة الاتصالات الوثيقة بينهما.