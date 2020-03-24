الحكومة الكورية تدرس تأجيل امتحان دخول الجامعات هذا العام

تدرس الحكومة الكورية حاليا قرارا بتأجيل الامتحان السنوي للقبول في الجامعات لهذا العام لبضعة أسابيع، بعدما تم تأجيل بدء الفصل الدراسي الربيعي هذا العام إلى شهر أبريل، لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.ومن المقرر إجراء اختبار القدرات المدرسية الذي تديره الدولة يوم 19 نوفمبر، لكن المخاوف تتصاعد بسبب تأجيل بداية العام الدراسي لأكثر من شهر حتى يوم 6 أبريل.ووفقًا للحكومة والمكتب الرئاسي أمس الاثنين، يتم حاليا فحص ثلاثة خيارات، وهي: عقد الامتحان كما هو مقرر في موعده، أو تأجيله لمدة أسبوع واحد حتى يوم 26 نوفمبر، أو تأجيله لمدة أسبوعين حتى يوم 3 ديسمبر، لكن الحكومة تميل نحو تأجيل الامتحان لمدة أسبوعين.