ترامب يقول إن الأمريكيين من أصل آسيوي ليسوا مسؤولين عن نشر كورونا

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه لا يجب إلقاء اللوم على الأمريكيين من أصل آسيوي بشأن انتشار فيروس كورونا الجديد، وأنهم في حاجة إلى الحماية.جاء ذلك في تغريدة نشرها "ترامب" أمس الاثنين على موقع "تويتر"، حيث قال إنه من المهم جدًا أن تتم حماية المجتمع الأمريكي الآسيوي في الولايات المتحدة، وفي جميع أنحاء العالم أيضا.وقال "ترامب"، الذي وصف الأمريكيين الآسيويين بأنهم "أناس رائعون"، إن انتشار فيروس كورونا ليس ذنبهم بأي شكل من الأشكال. وأضاف أن الأمريكيين الآسيويين يتعاونون للتخلص من الفيروس، و"أننا سننتصر معًا".وجاءت هذه التغريدة وسط تقارير متزايدة عن هجمات لفظية وجسدية ضد الآسيويين في الولايات المتحدة على خلفية تفشي فيروس كورونا.وكان "ترامب" قد وصف فيروس كورونا مؤخرا بأنه "الفيروس الصيني"، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف الوباء لأول مرة في مدينة "ووهان" الصينية.