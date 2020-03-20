سيول تؤكد أن الحد المفرط للتنقلات البشرية والمادية يؤثر سلبا على الاقتصاد

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اتفق وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين على وضع خطة عمل مشتركة واتخاذ عدد من الإجراءات الحازمة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا على الأسواق المالية والاقتصاد العالمي.جاء هذا الاتفاق في اجتماع عقد عبر الفيديو نظمته المملكة العربية السعودية أمس الاثنين حيث أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية الكوري "هونغ نام كي" أن الحد المفرط من التنقلات البشرية والمادية يؤثر تأثيرا سلبيا على الاقتصاد الحقيقي.وأشار "هونغ" إلى أن كوريا الجنوبية بدأت تشهد انخفاضا تدريجيا في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، وأنها قد أطلقت برامج للدعم المالي بقيمة 82 تريليون وون، مشيرا إلى أن الحكومة الكورية ستتخذ المزيد من الإجراءات المالية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.كما أكد على أهمية التعاون الدولي الوثيق للتغلب على أزمة فيروس كورونا من خلال مشاركة الخبرات في الحجر الصحي بين دول العالم.ودعا المشاركون في الاجتماع إلى تخفيف القيود المفروضة على التنقلات البشرية والمادية وتعزيز شبكة الأمان المالي العالمية.جاء عقد الاجتماع الافتراضي لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين كخطوة تمهيدية لقمة خاصة لمجموعة العشرين من المقرر عقدها في أواخر هذا الأسبوع.