ستاندرد آند بورز تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي الكوري إلى سالب 0.6%

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خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام إلى مستوى سالب 0.6% بعد أن كانت قد خفضت توقعاتها من 1.6% إلى 1.1% يوم الخامس من مارس الجاري.وقالت الوكالة في تقرير لها حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية في آسيا والمحيط الهادئ أمس إنه من المتوقع أن يصل معدل ارتفاع الأسعار في كوريا إلى سالب 0.4% هذا العام، وأن يصل سعر الفائدة الأساسي إلى 0.5% في نهاية هذا العام.وكانت مؤسسة "كابيتال إكونومكس" البريطانية للتحليلات الاقتصادية قد خفضت توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام إلى سالب 1%.كما توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن يصل معدل النمو الاقتصادي في الصين إلى 2.9%، واليابان إلى سالب 1.2%، وسنغافوره إلى سالب 0.8%، فيما سيصل متوسط معدل النمو الاقتصادي للدول الآسيوية والباسيفيكية إلى 2.7% هذا العام.وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن يصل حجم الخسائر الاقتصادية على الحكومات والبنوك والشركات والأسر في الدول الآسيوية والباسيفيكية بسبب انتشار فيروس كورونا، إلى 620 مليار دولار.