تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

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تم تسجيل 76 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية من الساعة الثانية عشرة من صباح أمس وحتى الساعة الثانية عشرة من صباح اليوم، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 9 آلاف و37 حالة، بمن فيهم 171 شخصا من القادمين من الخارج.وبلغ عدد الوفيات الجديدة 9 أشخاص، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 120 حتى الآن.وقالت الحكومة الكورية إنها تتحمل المسؤولية عن التكاليف اللازمة لتشخيص الإصابة بالفيروس وعلاج المصابين بغض النظر عن جنسياتهم، ضمن الجهود الرامية إلى منع الانتشار العالمي لفيروس كورونا وحماية المواطنين الكوريين من تهديدات الفيروس.وأضافت أن الحكومات الإقليمية تقدم المواد الغذائية والضروريات اليومية الأخرى للمعزولين في المنازل باستثناء القادمين من أوربا، نظرا لأنهم يدخلون إلى كوريا بإرادتهم الخاصة.