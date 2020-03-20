الرئيس مون يجدد عزمه على حماية الشركات الكورية من تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية

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قررت الحكومة الكورية ضخ 100 تريليون وون من الأموال الطارئة لإنقاذ الشركات التي تتعرض لخسائر مالية ناجمة عن انتشار فيروس كورونا.وقال الرئيس الكوري "مون جيه إين" في الجولة الثانية من الاجتماعات الاقتصادية الطارئة التي عقدت اليوم الثلاثاء، إن العالم يواجه حاليا أزمة من المستحيل التنبؤ بنهايتها.وأكد الرئيس "مون" أنه سيبذل كل مساعيه لمنع الشركات الكورية من الإفلاس، مشيرا إلى أن الشركات الكورية تعانى الآن من صعوبات مالية بسبب تدهور الإنتاج والتصدير.وكانت الحكومة الكورية قد قررت ضخ 50 تريليون وون في الجولة الأولى من الاجتماعات الاقتصادية الطارئة التي عقدت يوم التاسع عشر من مارس الجاري، ثم وسعت من حجم تلك الأموال ليكون 100 تريليون وون في الجولة الثانية من الاجتماعات.وبموجب هذا القرار، سيتم توفير 29.1 تريليون وون للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الشركات الكبيرة إذا لزم الأمر.كما سيتم توفير 20 تريليون وون في سوق السندات، و10.7 تريليون وون في سوق الأسهم، و17.8 تريليون وون لمواجهة الصعوبات المالية التي تعاني منها الشركات.وطالب الرئيس "مون" المشاركين باتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل إلى قرار بدعم معيشة الشعب في الجولة القادمة من الاجتماعات، وبالتالي من المتوقع أن يتم في الجولة القادمة اتخاذ قرار بشأن تقديم مساعدات مالية مباشرة للمواطنين الكوريين.