مدينة سيول توافق على ميزانية إضافية للأقنعة والإجراءات المضادة لفيروس كورونا

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وافق مجلس مدينة سيول على ميزانية تكميلية لسلطات التعليم البلدي للتعامل مع تفشي فيروس كورونا الجديد.ووفقًا لمكتب التعليم في مدينة سيول، فإن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه أمس الثلاثاء يضيف 39 مليارا و190 مليون وون إلى الميزانية السنوية التي تمت صياغتها سابقًا، والتي تزيد عن عشرة تريليونات وون.وسوف يتم تخصيص حوالي ثلاثة أرباع خطة الإنفاق الإضافية، أي 30,6 مليار وون، لتزويد كل طالب في المدينة بأربعة أقنعة للوجه بدرجة "كيه 80" أو أعلى، وتركيب كاميرات تصوير حراري في كل مدرسة.وسوف يتم تخصيص 3 مليارات و840 مليون وون لبرامج رعاية الأطفال بعد المدرسة، بما في ذلك الوجبات الأساسية والوجبات الخفيفة، وتخصيص 500 مليون وون للمساعدة في تعزيز أنظمة الدراسة عبر الإنترنت.