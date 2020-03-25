تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام بسبب فيروس كورونا

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تم تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 لمدة عام كامل وسط المخاوف المتزايدة من جائحة فيروس كورونا.وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ" ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" خلال مؤتمر عبر الهاتف أمس الثلاثاء، إنه يجب إعادة جدولة موعد انعقاد دورة الألعاب التي كان من المقرر إجراؤها في يوليو، إلى ما بعد عام 2020، ولكن في موعد أقصاه صيف العام القادم 2021.وصرح رئيس الوزراء الياباني بأن "باخ" قد أيّد بشكل كامل طلب اليابان للجنة الأولمبية الدولية بتأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لمدة عام. وأضاف "آبيه" أنهما اتفقا على عقد أولمبياد طوكيو وأولمبياد المعاقين في موعد لا يتجاوز صيف 2021.كما كشفت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 عن هذا التأجيل الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ الدورات الأولمبية، في بيان مشترك، حيث أوضحتا أن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس الحكومة اليابانية اتفقا على تأجيل الدورة من أجل حماية صحة الرياضيين وجميع المشاركين فيها. وكان من المقرر عقد دورة الأولمبياد الصيفية ودورة الألعاب الأولمبية للمعاقين في الفترة ما بين أواخر يوليو وأوائل سبتمبر.