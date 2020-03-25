ترامب يطلب من كوريا الجنوبية تقديم دعم من المعدات الطبية

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طلب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من كوريا الجنوبية تقديم دعم من المعدات الطبية للمساعدة في محاربة فيروس كورونا الجديد.وصرح المتحدث باسم الرئاسة في سيول "كانغ مين صوك" بأن ترامب قدم هذا الطلب خلال محادثة هاتفية استغرقت 23 دقيقة مع الرئيس "مون جيه إين"، مساء أمس الثلاثاء. وقد رد "مون" بأن حكومته ستقدم "أقصى قدر من الدعم" إذا كان لديها احتياطي.وأشار "مون" إلى أن المعدات الطبية الكورية قد تتطلب الحصول على موافقات من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.وردًا على ذلك، قال "ترامب" إنه سوف يتخذ إجراءات فورية للحصول على مثل تلك الموافقات "في غضون اليوم".وفي المكالمة الهاتفية التي تم ترتيبها بناء على طلب عاجل من قبل "ترامب"، تبادل الرئيسان أيضًا الآراء حول تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، كما اتفقا على أن صفقة تبادل العملات الأخيرة التي تبلغ قيمتها 60 مليار دولار بين سيول وواشنطن، كانت إجراء "مناسبا للغاية" للمساعدة في استقرار السوق المالية الدولية.