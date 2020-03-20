كوريا والسعودية تناقشان التعاون في مواجهة كورونا

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تحدث الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" مع ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير "محمد بن سلمان" عبر الهاتف أمس الثلاثاء حيث ناقشا التعاون الدولي بشأن جائحة فيروس كورونا-19.وصرح المتحدث باسم الرئاسة في سيول "كانغ مين صوك" بأن الرئيس "مون" وولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" أجريا محادثات هاتفية لمدة 20 دقيقة، قبيل المؤتمر الهاتفي الخاص لقادة مجموعة العشرين، المقرر له غدا الخميس.وقال "مون" خلال المكالمة الهاتفية إن قادة مجموعة العشرين سيعقدون مؤتمرا عبر الهاتف "في الوقت المناسب" لمناقشة أزمة فيروس كورونا، وذلك بفضل "الاستجابة السريعة" من قبل المملكة العربية السعودية لعقد هذا المؤتمر. وأثنى "مون" على قيادة ولي العهد السعودي في هذا الصدد، وأعرب عن أمله في أن يتم خلال المؤتمر الهاتفي الخاص لمجموعة العشرين إجراء مناقشات معمقة حول سبل الحد من التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك قيود السفرالدولية.وردا على ذلك، قال الأمير "محمد بن سلمان" إن بلاده مستعدة للتعاون مع كوريا الجنوبية في كل الأمور ذات الصلة.